Фильм сына Андрея Тарковского об отце встретили аплодисментами в Венеции

Документальный фильм Андрея Тарковского-младшего (сына выдающегося российского режиссера Андрея Тарковского) под названием Andrey Tarkovsky. A Cinema Prayer показали на Венецианском кинофестивале. Как сообщает «РИА Новости», картину встретили аплодисментами.

Кинолента, отмечает агентство, вызвала широкий интерес — в очередь на показ зрители начали выстраиваться за час до начала, многим в зале не хватило места.

По словам Тарковского-младшего, идея фильма заключается не в том, чтобы провести всеобъемлющее исследование творчества советского режиссера, а чтобы рассказать о мотивации и побуждениях, заставивших Тарковского взять в руки камеру.

«Естественно, что-то оказалось невозможным, у нас 900 часов съемки, тогда надо было бы делать шесть фильмов, и их бы не хватило», — сказал сын кинематографиста.

По его словам, картины его отца во многом были вдохновлены творчеством писателя Федора Достоевского: даже несмотря на то что он так и не снял фильм по Достоевскому, в каждой его ленте прослеживаются вопросы, затронутые русским писателем.

Андрей Тарковский (1932–1986) — советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей. Среди самых известных фильмов режиссера — «Сталкер», «Солярис», «Иваново детство», «Жертвоприношение», «Ностальгия».

Торжественная церемония открытия 76-го международного Венецианского кинофестиваля состоялась в Италии на острове Лидо 28 августа. Фестиваль продлится до 7 сентября.