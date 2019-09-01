Прямой эфир

Фильм сына Андрея Тарковского об отце встретили аплодисментами в Венеции

0
Фото: facebook.com/Владимир Мурашко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Документальный фильм Андрея Тарковского-младшего (сына выдающегося российского режиссера Андрея Тарковского) под названием Andrey Tarkovsky. A Cinema Prayer показали на Венецианском кинофестивале. Как сообщает «РИА Новости», картину встретили аплодисментами.

Зеркальный Тарковский: в Иваново показали бескомпромиссное кино
На фестивале, посвященном великому режиссеру, приветствовалось всё, кроме слепого подражания

Кинолента, отмечает агентство, вызвала широкий интерес — в очередь на показ зрители начали выстраиваться за час до начала, многим в зале не хватило места.

По словам Тарковского-младшего, идея фильма заключается не в том, чтобы провести всеобъемлющее исследование творчества советского режиссера, а чтобы рассказать о мотивации и побуждениях, заставивших Тарковского взять в руки камеру.

«Естественно, что-то оказалось невозможным, у нас 900 часов съемки, тогда надо было бы делать шесть фильмов, и их бы не хватило», — сказал сын кинематографиста.

По его словам, картины его отца во многом были вдохновлены творчеством писателя Федора Достоевского: даже несмотря на то что он так и не снял фильм по Достоевскому, в каждой его ленте прослеживаются вопросы, затронутые русским писателем.

Андрей Тарковский (1932–1986) — советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей. Среди самых известных фильмов режиссера — «Сталкер», «Солярис», «Иваново детство», «Жертвоприношение», «Ностальгия».

Торжественная церемония открытия 76-го международного Венецианского кинофестиваля состоялась в Италии на острове Лидо 28 августа. Фестиваль продлится до 7 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Премьера «Джокера» состоялась на Венецианском кинофестивале
В Италии открылся 76-й международный Венецианский кинофестиваль

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019