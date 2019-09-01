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Премьера «Джокера» состоялась на Венецианском кинофестивале

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Фото: REUTERS/Yara Nardi
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Премьера фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса состоялась в основном конкурсе 76-го Венецианского кинофестиваля.

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Как сообщает «РИА Новости», показ картины с Хоакином Фениксом в главной роли вызвал ажиотаж и многочасовые очереди.

Сеансы для журналистов и работников киноиндустрии прошли в субботу, 31 августа. Отмечается, что публике пришлось занимать очередь задолго до начала.

На двухчасовых показах не было свободных мест, а финал ленты аудитория встречала аплодисментами, также слышались многочисленные выкрики одобрения.

Критики усмотрели в картине кандидата на получение премии «Оскар». Особой похвалы удостоилась работа Феникса. Также в фильме снялся Роберт Де Ниро.

Фильм рассказывает о враге Бэтмена, Артуре Флеке, страдающем от ментальных проблем и неурядиц в семье, от которого отвернулось общество.

Сюжет картины сильно отличается от оригинальных комиксов вселенной DC. В российский прокат лента выйдет в октябре, передает «Газета.ру».

Ранее букмекеры назвали Феникса наиболее вероятным кандидатом на премию «Оскар» 2020 года.

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