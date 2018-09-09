Венеция признала победу «Рима»

Дружба со стриминговыми сервисами, много длинных фильмов, либеральные нравы, умеренная деловая активность и легкий привкус хаоса — Венецианский фестиваль все больше расходится с Каннским, но это ему к лицу. В 2018-м директору Альберто Барбера удалось собрать одну из лучших программ за последние годы. В ней нашлось место и русскоязычным картинам.

«Все истории начинаются одинаково, со слова «однажды», — сказал на заключительной пресс-конференции председатель жюри, лауреат «Золотого Льва» и «Оскара» Гильермо Дель Торо. — Это «однажды» может происходить вчера, а может несколько веков назад. В любом случае разговор идет о сегодня: фильм отражает время, в которое он снимался».

Портрет времени, предложенный юбилейным 75-м Венецианским кинофестивалем, оказался объемен, многоцветен и похож на мозаику, состоящую из автопортретов создававших его художников. Самый личный фильм оказался удостоен «Золотого Льва», главного приза фестиваля. Свой «Рим» Альфонсо Куарон снял о детстве и времени, на которое оно пришлось: 70-е годы прошлого века.

Рим здесь — не столица Италии, а название предместья города Мехико, где рос режиссер. Цветные воспоминание своего детства он превратил в изысканную черно-белую фреску, многофигурную и сложноустроенную, в которой, как в пьесах Чехова, течение жизни не описывается, но ощущается — что бы ни происходило в это время на экране. В этом фильме Куарон — не только режиссер и автор сценария, но и оператор, и монтажер. И это длинное, стопроцентно авторское кино спродюсировал Netflix — крупнейшая стриминговая платформа, что, похоже, означает поворотный момент в развитии современной киноиндустрии.

Приз за лучший сценарий достался еще одной картине производства той же компании — «Балладе Бастера Скраггса»: альманахе, состоящем из новелл из жизни Дикого Запада в исполнении братьев Коэн. «Серебряный Лев» за лучшую режиссуру — у любимца больших фестивалей Жака Одиара. Его фильм «Братья Систерз» с Хоакином Фениксом и Джоном Си Райли в главных ролях — еще один вестерн, который от времени действия фильма Коэнов оделяет всего пара десятилетий.

Гораздо дальше в прошлое переносит зрителя лауреат Гран-при, второй по значению награды фестиваля, фильм «Фаворитка» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, который уже не первую свою картину снимает на английском со звездами мировой величины. Начало XVIII века, Англия, психологическое протвостояние трех женщин: королевы Анны, герцогини Мальборо и ее экс-служанки, сделавшей фантастическую карьеру при дворе. Противостояние госпожи и бывшей прислуги — это еще и восхитительная «дуэль» актрис Рйчел Вайс и Эммы Стоун. Но кубок Вольпи (награду за лучшую женскую роль) получила третья: исполнительница роли королевы Анны Оливия Колман. Сочетание гротеска и трагизма в образе этой вздорной, больной, подозрительной, но доверчивой, бесконечно несчастной женщины поставило перед актрисой и режиссером задачу исключительной сложности, и она решена блестяще.

В отличие от прошлых картин Лантимоса: антиутопии «Лобстер» и античной драмы, разыгранной на современном материале, — «Убийство священного оленя», «Фаворитка» — кино легкое, забавное и артистичное. А потому наверняка получит признание не только в среде поклонников артхауса, а и с большой долей вероятности станет одним из претендентов на Оскар-2018.

Мужской Кубок Вольпи присужден Уиллему Дефо — за образ Ван Гога в фильме Джулиана Шнабеля «На пороге вечности», и эта выдающаяся роль — еще один очевидный кандидат на попадание в оскаровскую номинацию.

На этом ярчайшем фоне не потерялась российская картина, участник программы «Горизонты», второй по значению после основного конкурса: «Человек, который удивил всех» молодых режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова (продюсер — Екатерина Филиппова, сопродюсер — Александр Роднянский). Егерь в далеком сибирском селе, прекрасный и мужественный (Евгений Цыганов), привыкший держать жизнь под контролем, узнает, что у него рак в последней стадии. Скрывает это от семьи и предпринимает все необходимые шаги, чтобы его уход из жизни доставил минимум хлопот близким. Потом, когда скрывать уже не удается, деятельная и любящая жена (замечательная роль Натальи Кудряшовой, признанная лучшей в секции «Горизонты») ведет его сначала к московскому профессору — безрезультатно, потом — к местной шаманке — с тем же успехом.

Но через некоторое время шаманка встречает героя в лесу и рассказывает ему легенду о селезне, за которым пришла смерть, но он так хотел жить, что вывалялся в пыли и стал серым, как утка. Смерть не признала его в утином стаде и ушла. Герой Цыганова решает повторить путь этого селезня и «замаскироваться». Но главное, он меняется не только внешне: позволяет себе стать слабым, отпустить контроль и просто довериться течению жизни. Именно это и обеспечивает трансформацию его личности. Смерть шла за одним человеком, а встретила другого. Эту историю легко было бы превратить в мрачную социальную драму, но Меркулова и Чупов снимают другое: нежный фильм о любви, жизни и смерти.

Еще один русскоязычный фильм программы — показанная вне конкурса документальная картина Сергея Лозницы «Процесс». Это смонтированная в два с лишним часа экранного времени хроника суда над так называемой промышленной партией, состоявшегося в конце 1930 года. Как в хорошем триллере, зрители, затаив дыхание, следят за ходом этого процесса: выступлениями Вышинского и обвинителя Крылова, покаянными речами самих подсудимых — видных советских руководителей тяжелой и легкой промышленности, как правило «из бывших», согласившихся работать на революцию. А потом, если верить происходящему на экране, решивших эту революцию загубить — и саботажем в работе, и подготовкой интервенции.

Обо всем этом они рассказывают подробно в деталях, вызывая возмущение людей, следящих за процессом в Колонном зале, и демонстрантов на улицах, требующих казнить предателей. Сюжетный твист возникает в самом финале — когда идет титр, что никакой промышленной партии не было, а дело сфабриковано ОГПУ. Зрители — не те, что в Колонном, а современные, понимают, что стали свидетелями выдающегося и зловещего спектакля. Детали подготовки его не известны, но грандиозность замысла и исполнения впечатляет.