Русские горизонты Венеции

29 августа на острове Лидо уже в 75-й раз откроется Венецианский международный кинофестиваль. За полторы недели жюри во главе с режиссером Гильермо дель Торо отсмотрит 21 фильм. В числе претендентов на «Золотого льва» — новые работы братьев Коэн, Дэмьена Шазелла, Жака Одиара и Майка Ли. Российская картина — «Человек, который удивил всех» — представлена в конкурсной программе «Горизонты».

Лента Натальи Меркуловой и Алексея Чупова — драма про сибиряка (Евгений Цыганов), который узнает, что болен раком, и пытается обмануть смерть не самым очевидным образом. Картина снята в копродукции с Эстонией и Францией. На счету режиссерского дуэта уже есть резонансный полный метр «Интимные места», сериал «Кризис нежного возраста», а также сценарии к таким хитам, как «Салют-7» и хоррор-франшиза про Гоголя.

Еще один приз Россия может увезти с программы «Венецианская классика», где между собой конкурируют признанные шедевры мирового кино, возвращенные на большой экран после тщательной реставрации. В прошлом году в этой секции победил фильм Элема Климова «Иди и смотри» (1985), теперь же в программе участвует «Восхождение» его супруги Ларисы Шепитько (победитель Берлинале-1977). Оба фильма — эталонные военные драмы, и оба были восстановлены киноконцерном «Мосфильм».

— Надо понимать, что в такие программы отбирают не просто классические кинокартины, — отметил генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров. — В первую очередь оценивается не столько сам фильм, сколько качество его цифровой реставрации с технической точки зрения. В жюри, как правило, входят крупные инженеры, профессионалы в сфере высоких технологий. Наши кинокартины проходят строгий отбор наряду с работами ведущих американских и европейских фирм. А то, что мы получаем призы, является еще одним подтверждением того, что наши технологические возможности не уступают никому в мире.

Вне конкурса в секции non-fiction будет показана новая работа классика документального кино Виктора Косаковского Aquarela, посвященная стихии воды во всевозможных ее проявлениях. Фильм снимался три года по всему миру, от озера Байкал до Венесуэлы, в самых невероятных условиях. О художественной стороне можно будет говорить только после премьеры, но технологические амбиции автора очевидны уже сейчас. Вместо 24 кадров в секунду, как у обычного фильма, у Aquarela — 96, и чтобы показать фильм, в Венеции пришлось модернизировать проекционное оборудование.

— Современное кино сейчас находится в кризисе, и все ищут какие-то новые пути, чтобы уцелеть, спасти кинематограф как искусство, — поделился с «Известиями» президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов. — Если говорить конкретно про фестивальное кино, здесь много новых факторов, связанных со взаимодействием с интернетом, с телевидением, с новыми стриминговыми платформами и так далее. Косаковский — очень талантливый режиссер с художественным чутьем. В любом случае, его новый фильм будет очень интересен, но подскажет ли он новый путь развития индустрии — это станет ясно позднее.

Надо сказать, что русская речь в этом году все-таки прозвучит и в главном конкурсе. Известно, что советская тема будет играть значительную роль в новом фильме режиссера хита «Жизнь других» Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка. Его лента «Работа без автора» расскажет историю немца, пережившего многие катаклизмы XX века. А среди героев фильма «Капри-Революция» Марио Мартоне, посвященного истории коммуны немецкого художника Карла Дифенбаха на острове Капри, будут русские революционеры-большевики.

Далее, в программе «Венецианские дни» покажут фильм бельгийца Жоакима Лафосса Continuer про мать-француженку и ее сына, которые путешествуют по современной Киргизии. Говорят на русском и в двух казахских фильмах, отобранных в «Горизонты», — полнометражной «Реке» Эмира Байгазина и короткометражке «Секс, страх и гамбургеры» Эльдара Шибанова.

Фестиваль продлится до 8 сентября.