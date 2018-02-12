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Жюри Венецианского кинофестиваля возглавит Гильермо дель Торо

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля возглавил мексиканский режиссер Гильермо дель Торо. Об этом сообщили в пресс-службе Венецианской биеннале.

По словам директора старейшего в мире международного кинофестиваля Альберто Барбера, дель Торо является «воплощением великодушия, любви к кинематографу, обращенной не только в прошлое, страстью к кино, которая способна волновать и при этом заставлять думать», сообщает телеканал «360».

Сам режиссер, который стал обладателем «Золотого льва» 74-го Венецианского кинофестиваля за фантастическую драму «Форма воды», претендующую на премию «Оскар» в числе фаворитов, назвал свое назначение большой честью.

«Быть председателем жюри в Венеции – это огромная честь и ответственность, которую я принимаю с уважением и благодарностью», - завил режиссер и добавил, что считает Венецианский фестиваль окном в мировое кино.

Ежегодный Венецианский кинофестиваль пройдет с 29 августа по 8 сентября.

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