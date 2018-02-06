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Режиссер заменила себя картонной копией на встрече номинантов на «Оскар»

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Фото: Global Look Press/Richard Harbaugh
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Французский режиссер-документалист и продюсер Аньес Варда отправила свою картонную копию на встречу номинантов на «Оскар». Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, 89-летняя Варда не смогла присутствовать на традиционной встрече-обеде, поэтому была вынуждена отправить вместо себя картонные копии со своим фото. Она пояснила, что в это время у нее была назначена важная встреча во Франции, поэтому приехать на торжественный обед она не сможет. К отправки своих картонных копий Вара подошла с юмором: на одной из отправленных картонок она позировала вместе со своей кошкой.

Фотокопии режиссера принес на мероприятие ее коллега фотограф Джей Ар, сообщает телеканал «360». Отмечается, что фотокопии оживили деловое мероприятие, с которыми фотографировались другие участники обеда.

Аньес Варда стала одной из самых пожилых номинантов на «Оскар» в 2018 год На награду претендует ее фильм «Лица, деревни» в категории «Самый лучший документальный фильм». Все номинанты на престижную кинопремию были объявлены в конце января.

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