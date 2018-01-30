«Нелюбовь» может лишиться шанса на «Оскар» из-за «кремлевского списка»

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», претендующий на «Оскар», может потерять все шансы из-за «кремлевского списка». Один из сопродюсеров картины — Глеб Фетисов — оказался в списке, опубликованном во вторник министерством финансов США.

23 января «Нелюбовь» была номинирована на премию «Оскар» как лучший иностранный фильм. Это уже вторая попытка Андрея Звягинцева получить главный приз Американской киноакадемии — в 2015 году на «Оскар» претендовал «Левиафан». Но сейчас в решение жюри может вмешаться политика. Сопродюсер «Нелюбви» экс-сенатор и бывший владелец «Моего банка» Глеб Фетисов попал в «санкционный список». Хотя попадание в перечень, состоящий из 210 фамилий российских чиновников и бизнесменов, и не означает автоматического попадания под санкции.

Продюсер фильма Александр Роднянский и режиссер Андрей Звягинцев отказались комментировать ситуацию. Но исполнительница главной роли Марьяна Спивак надеется, что политика никак не повлияет на будущее фильма.

— Честно говоря, хотелось бы верить в объективность академиков и в то, что политика не может вмешаться в искусство. Хотя, возможно, я слишком наивно смотрю на вещи, — сказала Марьяна Спивак «Известиям».

Председатель Гильдии киноведов и кинокритиков СК России Кирилл Разлогов также настроен оптимистично.

— Не думаю, что «кремлевские списки» повлияют на решение киноакадемии и на вручение «Оскара». Вряд ли члены киноакадемии будут изучать эти списки и выносить решение из политических соображений. Скорее всего, это пройдет незамеченным для них. Фетисов — всего лишь один из продюсеров и участвует скорее как бизнесмен, — считает киновед.

Один из собеседников «Известий», пожелавший остаться неназванным, выдвинул конспирологическую версию. Он считает, что Глеба Фетисова специально включили в список, чтобы лишить «Нелюбовь» «Оскара».

Миллиардер Глеб Фетисов вложил в фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева 250 млн рублей. Ранее он сообщил Forbes: «Я решил войти в проект и как продюсер, и как ключевой инвестор, ни разу не усомнившись в успехе будущего фильма. Уже потом подтянулись европейские партнеры».