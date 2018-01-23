Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинирован на «Оскар»

Картина «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева была номинирована на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом говорится в Twitter Американской киноакадемии.

Картина рассказывает историю московской семьи, которая проходит через тяжелый развод. Мировая премьера фильма состоялась 18 мая.

Ранее стало известно, что фильм был номинирован на российскую премию «Золотой орел».

90-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 4 марта 2018 года. Ее ведущим второй год подряд будет телеведущий Джимми Киммел.