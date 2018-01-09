«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинирована на премию BAFTA

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» стала номинантом премии Британской киноакадемии BAFTA в категории «Лучший фильм не на английском языке». Об этом сообщает «Газета.ру».

Церемония вручения премии состоится 18 февраля в Королевском Альберт-Холле.

Номинанты были объявлены утром 9 января.

С фильмом Звягинцева поборются такие картины, как «Она» (французский триллер режиссера Пола Верховена), камбоджийско-американский фильм Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца», работа южнокорейского режиссера Пак Чхан-Ука «Служанка» и иранский фильм «Коммивояжер» режиссера Асгара Фархади.

Рекордсменом в этом году по числу номинаций стал фильм Гильермо дель Торо «Форма воды», который представлен в 12 категориях. В том числе картина поборется за звание «Лучшего фильма». Также в номинации представлены драма «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино, историческая драма «Темные времена» с Гари Олдманом в роли Уинстона Черчилля и военная драма «Дюнкерк». Также на звание лучшего фильма претендует «Три билборда на улице Эббинга, Миссури», завоевавший недавно «Золотой глобус».

Российский фильм «Нелюбовь» является обладателем трех наград на недавно прошедшей Неделе российского кино в Британии. Также картина выдвинута на премию «Оскар».