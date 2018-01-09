Прямой эфир

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинирована на премию BAFTA

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» стала номинантом премии Британской киноакадемии BAFTA в категории «Лучший фильм не на английском языке». Об этом сообщает «Газета.ру».

Церемония вручения премии состоится 18 февраля в Королевском Альберт-Холле.

Номинанты были объявлены утром 9 января.

С фильмом Звягинцева поборются такие картины, как «Она» (французский триллер режиссера Пола Верховена), камбоджийско-американский фильм Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца», работа южнокорейского режиссера Пак Чхан-Ука «Служанка» и иранский фильм «Коммивояжер» режиссера Асгара Фархади.

Рекордсменом в этом году по числу номинаций стал фильм Гильермо дель Торо «Форма воды», который представлен в 12 категориях. В том числе картина поборется за звание «Лучшего фильма». Также в номинации представлены драма «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино, историческая драма «Темные времена» с Гари Олдманом в роли Уинстона Черчилля и военная драма «Дюнкерк». Также на звание лучшего фильма претендует «Три билборда на улице Эббинга, Миссури», завоевавший недавно «Золотой глобус».

Российский фильм «Нелюбовь» является обладателем трех наград на недавно прошедшей Неделе российского кино в Британии. Также картина выдвинута на премию «Оскар».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фильмы «Нелюбовь» и «Аритмия» стали номинантами кинопремии «Золотой орел»
Картина «Нелюбовь» вошла в шорт-лист премии «Оскар»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017