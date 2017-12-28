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Фильмы «Нелюбовь» и «Аритмия» стали номинантами кинопремии «Золотой орел»

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Фото: ТАСС/Артём Геодакян
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«Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Салют-7» Клима Шипенко стали номинантами российской кинопремии «Золотой орел».

Ленты представлены в номинации «Лучший фильм».

«По итогам года экспертный совет рекомендовал для голосования 51 полнометражный игровой фильм, 32 неигровых фильма, 24 короткометражных фильма, 22 анимационных фильма», –– приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы премии.

В номинации «Лучший телефильм или мини-сериал» представлены картины «Анна Каренина» Карена Шахназарова, «София» Алексея Андрианова, «Торгсин» Дмитрия Петрунина.

Б. Хлебников, В. Тодоровский, А. Звягинцев поборются за звание лучшего режиссера 2017 года.

За лучшую мужскую роль награду могут получить Александр Яценко, Евгений Миронов или Владимир Вдовиченков, а лучшей актрисой может стать Ирина Горбачева, Алиса Фрейндлих или Марина Неелова.

Торжественная церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 26 января 2018 года.

21 декабря портал iz.ru сообщил, что фильм «Аритмия» одержал победу в номинации «Лучший фильм» премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон». Согласно «Кинопоиску» фильм Хлебникова также входит и в число самых популярных российских лент уходящего года. «Аритмия» набрала 7,8 балла и заняла первое место. Также в топ самых полюбившихся российскому зрителю фильмов вошли «Салют-7», «Время первых» и «Нелюбовь» (7,5 балла).

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