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«Золотой глобус» получил фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

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Фото: REUTERS/Paul Drinkwater
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«Золотой глобус» получил фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», признанный лучшей драмой 2017 года.

Об этом стало известно в понедельник, 8 января, в ходе трансляции 75-й церемонии вручения награды.

Кинокартина рассказывает о попытках матери в исполнении Фрэнсис Макдорманд добиться от полиции расследования гибели своей дочери, сообщает «РИА Новости».

«Золотой глобус» — вторая по престижности премия после «Оскара». Претендентов выбирает Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде.

11 декабря портал iz.ru рассказал, что фильмы «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Форма воды» Гильермо дель Торо и «Секретное досье» Стивена Спилберга номинированы на премию «Золотой глобус».

От России на звание лучшего иностранного фильма претендовал, но не получил награды, фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева.

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