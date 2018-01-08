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Мультфильм «Тайна Коко» стал лауреатом «Золотого глобуса»

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Фото: WDSSPR
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Мультфильм «Тайна Коко», повествующий о приключениях маленького мексиканца в Стране Мертвых стал лучшим по версии «Золотого глобуса».  

За победу в номинации «Лучший анимационный фильм» также боролись мультфильмы «Босс-молокосос», «Фердинанд», «Добытчица» и «Ван Гог. С любовью, Винсент», сообщает «Газета.ру».

В этом году церемония вручения престижной кинонаграды «Золотой глобус» проходит в 75-й раз.

Ранее портал iz.ru сообщал об актере, который получил премию за лучшую драматическую роль.

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