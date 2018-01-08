Мультфильм «Тайна Коко» стал лауреатом «Золотого глобуса»

Мультфильм «Тайна Коко», повествующий о приключениях маленького мексиканца в Стране Мертвых стал лучшим по версии «Золотого глобуса».

За победу в номинации «Лучший анимационный фильм» также боролись мультфильмы «Босс-молокосос», «Фердинанд», «Добытчица» и «Ван Гог. С любовью, Винсент», сообщает «Газета.ру».

В этом году церемония вручения престижной кинонаграды «Золотой глобус» проходит в 75-й раз.

Ранее портал iz.ru сообщал об актере, который получил премию за лучшую драматическую роль.