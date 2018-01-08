Гильермо дель Торо впервые стал обладателем «Золотого глобуса»

Культовый мексиканский режиссер Гильермо дель Торо получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссер» за работу над фильмом «Форма воды», объявило жюри престижной кинопремии.

На звание лучшего режиссера претендовали Стивен Спилберг за фильм «Секретное досье», Ридли Скотт за «Все деньги мира», Кристофер Нолан за фильм «Дюнкерк» и Мартин Макдона, снявший фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», сообщает ТАСС.

Фильм «Форма воды» рассказывает фантастическую историю любви немой женщины, работающей в секретной лаборатории, и человека-амфибии. Картина снята в жанре пародии на голливудские штампы 1960-х.

Этот «Золотой глобус» стал первым в карьере мексиканского режиссера.

Напомним, ранее в воскресенье по местному времени жюри кинопремии «Золотой глобус» вручило награды Николь Кидман, Джеймсу Франко, Сэму Рокуэллу. Российский фильм «Нелюбовь» остался без награды.