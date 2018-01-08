Гэри Олдман получил «Золотой глобус» за лучшую драматическую роль

Британский актер Гэри Олдман завоевал «Золотой глобус». Награду ему вручили в номинации «Лучший актер драматического фильма» за роль в картине «Темные времена».

Об этом объявлено на церемонии вручения престижной кинопремии, проходящей в воскресенье в Лос-Анджелесе.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Джеймс Франко завоевал «Золотой глобус». Премию актеру присудили в номинации «Лучший актер в комедии или мюзикле» за роль в картине «Горе-творец».