На «Золотом глобусе» наградили лучший драматический сериал

«Рассказ служанки» признан лучшим драматическим сериалом года на церемонии вручения «Золотого глобуса» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

За главный приз в номинации боролись сериалы «Игра престолов», «Корона», «Очень странные дела» и «Это мы».

Сериал «Рассказ служанки» был снят по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина.

Как ранее сообщал портал iz.ru, стали известны обладатели премии «Золотой глобус» в номинациях «Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучшая женская роль в мини-сериале».