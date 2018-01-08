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На «Золотом глобусе» наградили лучший драматический сериал

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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«Рассказ служанки» признан лучшим драматическим сериалом года на церемонии вручения «Золотого глобуса» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

За главный приз в номинации боролись сериалы «Игра престолов», «Корона», «Очень странные дела» и «Это мы».  

Сериал «Рассказ служанки» был снят по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина.

Как ранее сообщал портал iz.ru, стали известны обладатели премии «Золотой глобус» в номинациях «Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучшая женская роль в мини-сериале».

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