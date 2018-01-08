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Сэм Рокуэлл и Николь Кидман получили «Золотой глобус»

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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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Премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» получил актер Сэм Рокуэлл за образ в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Церемония вручения премии проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе. Среди номинантов на лучшую мужскую роль второго плана также были Уиллем Дефо («Проект «Флорида»), Арми Хаммер («Зови меня своим именем»), Ричард Дженкинс («Форма воды»), Кристофер Пламмер («Все деньги мира»), передает ТАСС.

Награду за лучшую женскую роль в мини-сериале получила Николь Кидман за работу в картине «Большая маленькая ложь».

Напомним, перед началом церемонии вручения «Золотых глобусов» возле отеля «Беверли Хилтон» прошла акция активисток движения #MeToo, которые борются с сексуальным насилием. Активисток поддержали многие популярные актрисы.

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