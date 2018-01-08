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Акция против домогательств проходит перед церемонией «Золотого глобуса»

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Участницы американского движения против сексуального насилия #MeToo проводят вместе с известными актрисами акцию перед началом церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус».

«Пресса в последнее время уделяла слишком большое внимание виновникам сексуального насилия и мало внимания систематическому характеру насилия, сексуального насилия и другим формам насилия по принципу расы, этнической принадлежности и экономического положения», — приводит ТАСС сообщение движения.

Активистки заявляют, что они хотят не только снова привлечь внимание к проблеме сексуального насилия, но и переключить внимание общественности снова на жертв домогательств.

Основательница #MeToo Тарана Берк уже прибыла на красную ковровую дорожку перед отелем «Беверли Хилтон» в окружении своих единомышленниц. Активисток движения будут сопровождать известные актрисы, среди которых Мишель Уильямс, Эмма Уотсон, Сьюзен Сарандон.

Напомним, более 300 женщин, работающих в кино- и телеиндустрии, а также в театральной сфере в США, организовали движение по поддержке жертв сексуальных домогательств и проявлений неравенства на рабочих местах.

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