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Суд в США рассмотрит новый иск в адрес Харви Вайнштейна

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Фото: Global Look Press
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Бывший адвокат актрисы Пас де ла Уэрта подал иск против кинопродюсера Харви Вайнштейна и бывшего заместителя прокурора округа Бронкс Майкла Рубина за давление на жертву изнасилования.

Как сообщает агентство Associated Press, адвокат Аарон Филлер подал иск в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в минувшую пятницу. По его словам, Рубин представился потерпевшей в качестве юриста по защите прав жертв сексуального насилия. Он попытался заполучить результаты психиатрического обследования де ла Уэрты, чтобы заставить актрису отозвать из полиции обвинения, говорится в тексте исковой жалобы.

Сам Рубин категорически отвергает все обвинения в свой адрес. «Я никогда в своей жизни не встречался с Харви Вайнштейном. Я никогда не предпринимал ничего, чтобы сорвать расследование», — сказал он в комментарии агентству. 

Пас де ла Уэрта обвиняет Вайнштейна в двух изнасилованиях в 2010 году. 

Напомним, после скандала с продюсером Вайнштейном США, а затем и другие страны накрыла волна громких скандалов, связанных с сексуальными домогательствами со стороны знаменитых и влиятельных людей. Признания превратились в уголовные дела, самыми частыми фигурантами которых являются экс-президент США Джордж Буш-старший, актер и режиссер Кевин Спейси, актер Чарли Шин и другие знаменитости.

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