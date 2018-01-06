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Режиссера и сценариста Пола Хаггиса обвинили в домогательствах

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Фото: Global Look Press/Christian Behring
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Сразу четыре женщины заявили о домогательствах со стороны голливудского режиссера и сценариста Пола Хаггиса.

Как сообщает агентство Associated Press, одна из женщин в конце прошлого года подала против режиссера иск, обвинив его в изнасиловании. После этого еще три женщины, не назвавшие свои имена, заявили о домогательствах 64-летнего Хаггиса. Как утверждают пострадавшие, инциденты происходили в разное время с 1996 по 2015 годы. Сам голливудский режиссер отверг все обвинения в свой адрес.

Хаггис стал известен в сфере кинематографа после работы в фильме «Малышка на миллион», который был удостоен четырех премий «Оскар», в том числе в номинации «лучший фильм». Он был сценаристом и режиссером картины «Столкновение», который также был отмечен «Оскаром». В 2006 году по сценарию Хаггиса был снят один из фильмов о Джеймсе Бонде — «Казино».

Напомним, волна громких скандалов, связанных с сексуальными домогательствами накрыла США, а затем и другие страны, после истории с обвинениями в адрес кинопродюсера Харви Вайнштейна. Признания превратились в уголовные дела, самыми частыми фигурантами которых являются экс-президент США Джордж Буш-старший, актер и режиссер Кевин Спейси, актер Чарли Шин и другие знаменитости.

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