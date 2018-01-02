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Худрук New York City Ballet уволился после обвинений в домогательствах

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Фото: Global Look Press/Sonia Moskowitz
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Художественный руководитель New York City Ballet Питер Мартинс заявил об уходе с должности после обвинений в домогательствах.

Балетмейстер направил письмо руководству труппы, в котором подчеркнул, что «отрицал и продолжает отрицать свою причастность к каким-либо нарушениям подобного рода». Он сообщил, что помогает в расследовании выдвинутых обвинений и надеется, что его невиновность будет доказана.

Председатель совета Чарльз Шарф заявил, что руководство труппы «очень серьезно относится к обвинениям» против Мартинса. В ближайшее время совет намерен начать поиск нового худрука.

71-летний Питер Мартинс возглавляет New York City Ballet 30 лет. В декабре 2017 года он ушел во временный отпуск после появления анонимного письма с обвинениями в домогательствах в его адрес.

После этого пять бывших танцовщиков рассказали о «словесном и физическом насилии» в отношении них со стороны Мартинса — обвинения касались событий 1993 года.

К первым откровениям присоединились еще 24 бывших танцовщиков и балерин, работавших в коллективе или учившихся в балетной школе при нем. Все они говорили о «злоупотреблении Мартинсом своей властью». В частности, балетмейстер якобы негативно высказывался о физической форме своих подопечных, критиковал их внешние данные, а с отдельными из них регулярно совершал сексуальные действия, сообщает The New York Times.

New York City Ballet основана Джорджем Баланчиным в 1934 году. Сейчас балетная труппа является одной из самых известных в мире, в ней задействовано около 100 танцоров.

Как сообщал iz.ru, в США основано движение по борьбе с домогательствами, СМИ недовольны качеством расследования подобных случаев.

Напомним, волна скандалов о сексуальных домогательствах в США началась с Харви Вайнштейна, после чего в центре внимания оказались такие американские знаменитости, как Стивен СигалКевин СпейсиОливер СтоунМэрайа Кэри и другие мировые звезды.

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