Движение по борьбе с домогательствами основано в США

Более 300 женщин, работающих в кино- и телеиндустрии, а также в театральной сфере в США, организовали движение по поддержке жертв сексуальных домогательств и проявлений неравенства на рабочих местах.

«Движение TIME'S UP занимается систематическими случаями проявления неравенства и несправедливости на рабочих местах… Мы кооперируемся с активистами, выступающими за равенство и безопасность, чтобы улучшить законы, контракты о найме, изменить корпоративную политику… и предоставить женщинам и мужчинам доступ к правовой системе, чтобы привлечь к ответственности правонарушителей», — уточняется на сайте организации.

Сообщается, что за 12 дней работы фонда правовой защиты в рамках созданного движения были собраны $13 млн.

Напомним, волна скандалов о сексуальных домогательствах в США началась с Харви Вайнштейна, после чего в центре внимания оказались такие американские знаменитости, как Стивен Сигал, Кевин Спейси, Оливер Стоун, Мэрайа Кэри и другие мировые звезды.