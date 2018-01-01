В Берлине задержаны подозреваемые в домогательствах в новогоднюю ночь

Полиция Берлина сообщила о случаях сексуальных домогательств во время празднования Нового года. Подозреваемые задержаны.

«В ходе проведения мероприятий #Welcome2018 в Берлине, к сожалению, поступили отдельные сообщения о сексуальных домогательствах. Такие действия мы не допускаем! Подозреваемые были задержаны», –– говорится в сообщении полиции в Twitter.

Точное число жалоб на домогательства не уточняется.

В январе 2016 года на жительниц и жителей Кельна были совершены массовые нападения со стороны мигрантов и беженцев. В полицию тогда поступило более 700 заявлений о сексуальных приставаниях.

Ранее портал iz.ru сообщил, что организаторы празднования Нового года в Берлине впервые создадут «зону безопасности» для женщин.

Также в полиции посоветовали немкам максимально четко выражать свое несогласие на секс. Если происходящее носит угрожающей характер, полиция рекомендует женщинам искать помощи среди окружающих.