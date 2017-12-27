Прямой эфир

СМИ узнали о неполноценном рассмотрении жалоб на домогательства в Минюсте США

0
Фото: Wikipedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расследования случаев сексуальных домогательств в министерстве юстиции США спускались на тормозах, а виновные не несли заслуженного наказания.

Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на генерального инспектора Майкла Хоровица.

По его данным, в министерстве наблюдаются «системные проблемы», связанные с рассмотрением жалоб на приставания или иное некорректное поведение.

В качестве примера издание приводит случай, когда один из сотрудников ведомства совершал непристойные действия в отношении двух женщин, работавших в суде. Ранее этого человека уже привлекали к дисциплинарной ответственности за рассылку электронных посланий сексуального характера своим коллегам.

Тем не менее этот юрист не был отстранен от работы, более того, его не понизили в должности и не лишили заработной платы. По словам Хорoвица, подобных инцидентов было несколько, все они влекли за собой для их виновников незначительные последствия, такие как перевод в другие отделы.

Всё это происходило на протяжении последних пяти лет. В мае Хоровиц представил соответствующий доклад первому заместителю главы Минюста Роду Розенстайну. В ведомстве была создана специальная рабочая группа для разработки мер по борьбе с такими явлениями.

Ранее, 27 декабря, стало известно, что американская певица Джой Вилла обвинила в сексуальных домогательствах бывшего менеджера избирательной кампании президента США Кори Левандовски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обвиненный в домогательствах сенатор США покинет сенат 2 января
Федеральный судья США ушел в отставку после обвинений в домогательствах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017