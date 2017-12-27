СМИ узнали о неполноценном рассмотрении жалоб на домогательства в Минюсте США

Расследования случаев сексуальных домогательств в министерстве юстиции США спускались на тормозах, а виновные не несли заслуженного наказания.

Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на генерального инспектора Майкла Хоровица.

По его данным, в министерстве наблюдаются «системные проблемы», связанные с рассмотрением жалоб на приставания или иное некорректное поведение.

В качестве примера издание приводит случай, когда один из сотрудников ведомства совершал непристойные действия в отношении двух женщин, работавших в суде. Ранее этого человека уже привлекали к дисциплинарной ответственности за рассылку электронных посланий сексуального характера своим коллегам.

Тем не менее этот юрист не был отстранен от работы, более того, его не понизили в должности и не лишили заработной платы. По словам Хорoвица, подобных инцидентов было несколько, все они влекли за собой для их виновников незначительные последствия, такие как перевод в другие отделы.

Всё это происходило на протяжении последних пяти лет. В мае Хоровиц представил соответствующий доклад первому заместителю главы Минюста Роду Розенстайну. В ведомстве была создана специальная рабочая группа для разработки мер по борьбе с такими явлениями.

Ранее, 27 декабря, стало известно, что американская певица Джой Вилла обвинила в сексуальных домогательствах бывшего менеджера избирательной кампании президента США Кори Левандовски.