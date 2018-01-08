Александр Невский пожалел о невозможности побить Вайнштейна

Американский актер из РФ Александр Невский заявил, что жалеет о невозможности побить скандально известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Как сообщает сайт телеканала «360» со ссылкой на The Hollywood Reporter, россиянин неоднократно встречался с фигурантом самого громкого секс‐скандала 2017 года и в интервью посетовал, что не «ударил в его чертову рожу».

Кроме того, Невский добавил, что на грядущую церемонию «Золотой глобус» он придет в черном костюме. Таким образом он хочет поддержать актрис, которые пострадали от действий Вайнштейна.

Ранее портал iz.ru сообщал, что мир охватила волна громких скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. История началась в США, где десятки женщин, главным образом медийные персоны, стали признаваться в случаях насилия над собой. Признания превратились в уголовные дела, самыми частыми фигурантами которых являются экс-президент США Джордж Буш-старший, актер и режиссер Кевин Спейси, актер Чарли Шин и кинопродюсер Харви Вайнштейн.