Кинокомпанию братьев Вайнштейнов продадут за $500 млн

Кинокомпанию Weinstein Company, основанную братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, продадут за $500 млн. Финансовые проблемы у компании возникли после скандала с многолетними сексуальными домогательствами старшего из братьев — Харви.

Среди претендентов на покупку — крупные кинокомпании Sony Pictures Entertainment и Metro-Goldwyn-Mayer, компания Killer Content, студия Lions Gate, сообщает The Wall Street Journal

Харви Вайнштейн был уволен из компании сразу после появлении публикации о его похождениях. После этого он обвинил брата в распространении порочащих слухов. Тем не менее, Боб отрицал планы продажи фамильной компании.

Как писал iz.ru, в январе в прокуратуру Лос-Анджелеса переданы два уголовных дела в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Прокуратура оценит собранные доказательств и решит, выдвигать ли кинодеятелю официальные обвинения.