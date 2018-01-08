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Джеймс Франко получил «Золотой глобус» за лучшую комедийную роль

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Джеймс Франко завоевал «Золотой глобус». Премию присудили актеру в номинации «Лучший актер в комедии или мюзикле» за роль в картине «Горе-творец».  

За награду в этой номинации боролись Стив Карелл с ролью в фильме «Битва полов», Хью Джекман в картине «Величайший шоумен», Дэниэл Калуя («Прочь») и Энсел Элгорт («Малыш на драйве»).

Кроме того, американские СМИ пишут, что Франко устроил закрытый ужин для актеров-номинантов «Золотого глобуса». 

Ранее портал iz.ru сообщал, что награду за лучшую женскую роль в мини-сериале получила Николь Кидман за работу в картине «Большая маленькая ложь».

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