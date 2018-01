Церемония вручения «Золотых глобусов» пройдет в Лос-Анджелесе

В воскресенье вечером в Лос-Анджелесе пройдет 75-я церемония вручения американской кинопремии «Золотой глобус».

Прямая трансляция вручения премии из отеля «Беверли Хилтон» проведет телекомпания NBC в 20:00 по местному времени (4:00 мск 8 января), передает ТАСС.

Фаворитом в нынешнем году считается фантастический фильм мексиканского постановщика Гильермо дель Торо «Форма воды» (The Shape of Water). Фильм рассказывает историю о любви между немой уборщицей в секретной лаборатории и человекоподобной амфибией. Эта картина номинирована по семи пунктам, в том числе за лучшую режиссуру.

Кроме этого, на «глобусы» претендуют картина Стивена Спилберга «Секретное досье» (The Post) и фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) британца Мартина Макдоны.