Кейт Бланшетт возглавит жюри Каннского фестиваля

Австралийская актриса Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского кинофестиваля, который пройдет в мае 2018 года, сообщает AFP.

Жюри предыдущего фестиваля возглавлял испанский режиссер Педро Альмодовар. 48-летняя Бланшетт — обладательница двух премий «Оскар» и трех «Золотых глобусов». В число ее киноработ входят картины «Авиатор», «Жасмин» и «Кэрол».

Ранее сообщалось, что более 300 женщин, работающих в кино- и телеиндустрии, а также в театральной сфере в США, организовали движение по поддержке жертв сексуальных домогательств и проявлений неравенства на рабочих местах.