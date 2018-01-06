Началось голосование за выдвижение фильмов на «Оскар»

Члены киноакадемии США в пятницу начали процедуру подачи бюллетеней с именами кандидатов на самую престижную американскую кинонаграду «Оскар».

Как сообщает интернет-издание Gold Derby, заявки киноакадемиков будут приниматься до 12 января включительно. Право вступить в борьбу за звание лучшей картины года имеет 341 картина. За победу в категории «лучший фильм на иностранном языке» поборется фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

Церемония объявления номинантов во всех категориях «Оскара» пройдет 23 января. Финальное голосование состоится с 20 по 27 февраля, а имена лауреатов будут объявлены на 90-й церемонии вручения «Оскар» в Лос-Анджелесе 4 марта.