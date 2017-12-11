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Названы номинанты кинопремии «Золотой глобус»

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Фото: Каро-Премьер Россия
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Фильмы «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Форма воды» Гильермо дель Торо и «Секретное досье» Стивена Спилберга номинированы на премию «Золотой глобус».

Об этом заявили сами организаторы мероприятия.

Эти три кинокартины претендуют на премию в категории «Лучший драматический фильм», сообщает «РИА Новости».

От России на звание лучшего иностранного фильма претендует фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева.

Церемония вручения премии «Золотой глобус» будет 75-й по счету и пройдет 7 января в Лос-Анджелесе. «Золотой глобус» — вторая по престижности премия после «Оскара». Претендентов выбирает Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде.

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