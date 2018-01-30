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Путин «обиделся» из-за своего отсутствия в «кремлевском докладе»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин пошутил, что ему обидно, потому что минфин США не включил его в список так называемого кремлевского доклада. Соответствующее заявление Путин сделал на встрече с доверенными лицами в Москве.

«Обидно, слушай», — пошутил Путин.

Президент заметил, что это недружественный акт, он осложняет отношения России и США. Путин заметил, что страна больше всего должна думать о себе, нужно заниматься своей экономикой.

«И тогда в конце концов придет осознание того, что нет никакого смысла формулировать какие-то списки, угрожать, пугать или пытаться сдерживать нас», — сказал Путин.

Президент призвал руководствоваться правилом «Собака лает — караван идет».

Путин заметил, что списка в Кремле ждали и готовили серьезные ответные шаги, которые бы негативно сказались на отношениях двух стран, но пока Москва воздержится от таких действий.

Накануне минфин США опубликовал «кремлевский доклад», содержащий информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах. В списке оказались 210 человек — 114 чиновников и 96 предпринимателей. Данные меры были приняты в соответствии с законопроектом о санкциях против РФ, подписанным президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года. 

По словам посла США в РФ Джона Хантсмана, данный список не является санкционным. Посол подчеркнул, что попадание фигурантов в список не означает, что в отношении них будут автоматически введены санкции.

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