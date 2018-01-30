Посол США в РФ: «кремлевский доклад» не является санкционным

Посол США в России Джон Хантсман напомнил, что так называемый кремлевский доклад, опубликованный минфином США, не является санкционным. По словам Хантсмана, попадание фигурантов в список не означает, что в отношении них будут автоматически введены санкции.

«Доклад описывает то, что требует законодательство. Это индивидуальные лица, которые могут обладать влиянием, ничего более. Это всего лишь доклад, который требуется законом, он готовится министерством финансов и государственным департаментом и предоставляется в конгресс. А конгресс США, уже обладая этим докладом, принимает решение, что делать с ним, стоит ли его делать публичным», — рассказал Хантсман в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Накануне минфин США опубликовал «кремлевский доклад», содержащий информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах. В списке оказались 210 человек — 114 чиновников и 96 «олигархов». Данные меры были приняты в соответствии с законопроектом о санкциях против РФ, подписанным президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данный документ необходимо проанализировать, прежде чем говорить о том, как он повлияет на контакты между Москвой и Вашингтоном.