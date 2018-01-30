Прямой эфир
Сюжет:

Посол США в РФ: «кремлевский доклад» не является санкционным

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол США в России Джон Хантсман напомнил, что так называемый кремлевский доклад, опубликованный минфином США, не является санкционным. По словам Хантсмана, попадание фигурантов в список не означает, что в отношении них будут автоматически введены санкции.

«Доклад описывает то, что требует законодательство. Это индивидуальные лица, которые могут обладать влиянием, ничего более. Это всего лишь доклад, который требуется законом, он готовится министерством финансов и государственным департаментом и предоставляется в конгресс. А конгресс США, уже обладая этим докладом, принимает решение, что делать с ним, стоит ли его делать публичным», — рассказал Хантсман в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Накануне минфин США опубликовал «кремлевский доклад», содержащий информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах. В списке оказались 210 человек — 114 чиновников и 96 «олигархов». Данные меры были приняты в соответствии с законопроектом о санкциях против РФ, подписанным президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данный документ необходимо проанализировать, прежде чем говорить о том, как он повлияет на контакты между Москвой и Вашингтоном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Косачёв назвал «кремлевский доклад» кампанией по отпугиванию от России
Толстой назвал «кремлевский доклад» США безразличным россиянам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017