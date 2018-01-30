Песков рассказал о последствиях публикации «кремлевского доклада»

Опубликованный министерством финансов США так называемый кремлевский доклад необходимо проанализировать, прежде чем говорить о том, как он повлияет на контакты между Москвой и Вашингтоном.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном разрыве отношений с Соединенными Штатами Америки.

«С одной стороны, огромное количество в тексте оговорок о том, что никоем образом это не является санкциями. С другой стороны, предание публичности такого списка, просто всего и вся, потенциально может наносить ущерб имиджу и реноме и нашим предприятиям, и предпринимателям, и членам руководства», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что, прежде чем давать оценку данному документу, необходимо взвешенно и без эмоций его изучить.

Как сообщал портал iz.ru, 30 января министерство финансов США опубликовало «кремлевский доклад», в который были внесены российские бизнесмены и политики, из них 114 — крупные чиновники.