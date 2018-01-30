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Косачев назвал «кремлевский доклад» паранойей американских политиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв считает публикацию «кремлевского доклада» свидетельством паранойи американских политиков.

«Это действительно всерьез и надолго. Политическая паранойя, как выясняется, весьма трудно поддается лечению, особенно когда пациент болезнь не признает и лечиться отказывается», — написал сенатор на своей странице в Facebook.

Косачев отметил, что отношения с Москвой не будут нормальными до тех пор, пока у власти в США поколение политиков, сформировавшихся в период холодной войны.

Как сообщал портал iz.ru, министерство финансов США представило конгрессу так называемый «кремлевский доклад». В нем, в частности, фигурируют имена 114 крупных российских чиновников и руководителей госкомпаний, которые, по мнению американских властей, могут попасть под санкции Вашингтона.

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