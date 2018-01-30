Климов назвал «кремлевский список» попыткой США повлиять на выборы в РФ

Создатели «кремлевского списка» пытаются повлиять на российское руководство перед выборами президента, заявил глава комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Создание «кремлевского списка» — это очевидное, прямое и грубейшее вмешательство в суверенные дела России является нарушением международного права и устава ООН», — сказал Климов агентству «РИА Новости».

По словам сенатора, подобными действиями Вашингтон пытается оказать давление на органы власти России перед выборами. «Наша страна и не такое выдерживала», — уверен парламентарий.

Сенатор добавил, что в случае если в отношении перечисленных в списке лиц будут введены реальные санкции, «мы будем отвечать зеркально и адресно».

Ранее американский минфин представил конгрессу так называемый кремлевский доклад. В нем 210 лиц, которые, по мнению американских властей, являются приближенными к российскому руководству и могут попасть под санкции Вашингтона.