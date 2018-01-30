Прямой эфир

Климов назвал «кремлевский список» попыткой США повлиять на выборы в РФ

0
Фото: пресс-служба Совета Федерации/flickr.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Создатели «кремлевского списка» пытаются повлиять на российское руководство перед выборами президента, заявил глава комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Создание «кремлевского списка» — это очевидное, прямое и грубейшее вмешательство в суверенные дела России является нарушением международного права и устава ООН», — сказал Климов агентству «РИА Новости».

По словам сенатора, подобными действиями Вашингтон пытается оказать давление на органы власти России перед выборами. «Наша страна и не такое выдерживала», — уверен парламентарий.

Сенатор добавил, что в случае если в отношении перечисленных в списке лиц будут введены реальные санкции, «мы будем отвечать зеркально и адресно».

Ранее американский минфин представил конгрессу так называемый кремлевский доклад. В нем 210 лиц, которые, по мнению американских властей, являются приближенными к российскому руководству и могут попасть под санкции Вашингтона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Совфеде приравняли «кремлевский список» к разрыву отношений РФ и США
Более 100 крупных чиновников внесены в «кремлевский список»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017