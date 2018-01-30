На фигурантов «кремлевского доклада» не распространяются санкции и ограничения

Минфин США, выпустивший «кремлевский доклад», сообщил, что на его фигурантов (кроме уже включенных в SDN List), не распространяются никакие ограничения и запреты в Соединенных Штатах.

Ранее портал iz.ru сообщал, что американское финансовое ведомство, расширившее санкционный список против 210 лиц, которые, по мнению американских властей, являются приближенными к российскому руководству и могут попасть под санкции Вашингтона, включило в него крупных бизнесменов из РФ.

Москва отреагировала на данный документ и намерена проанализировать последствия публикации «кремлевского доклада».