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На фигурантов «кремлевского доклада» не распространяются санкции и ограничения

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jim West
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Минфин США, выпустивший «кремлевский доклад», сообщил, что на его фигурантов (кроме уже включенных в SDN List), не распространяются никакие ограничения и запреты в Соединенных Штатах. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что американское финансовое ведомство, расширившее санкционный список против 210 лиц, которые, по мнению американских властей, являются приближенными к российскому руководству и могут попасть под санкции Вашингтона, включило в него крупных бизнесменов из РФ. 

Москва отреагировала на данный документ и намерена проанализировать последствия публикации «кремлевского доклада».

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