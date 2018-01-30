Ковитиди рассказала о российском иммунитете на «кремлевский доклад»

Политическая и бизнес-элита имеют стойкий иммунитет на любые внешнеполитические «вирусы». Об этом порталу iz.ru заявила сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Минфин США в понедельник, 29 января, опубликовал «кремлевский доклад», содержащий информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах. В списке оказались 210 человек — 114 чиновников и 96 «олигархов». В документе упоминаются премьер-министр России Дмитрий Медведев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, первый вице-премьер Игорь Шувалов, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков и другие политики. Также среди фигурантов санкционного списка — предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, Петр Авен, Владимир Потанин. Туда также включены Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко и Олег Тиньков.

«Подобными «докладами» внешнеполитический курс России не изменить, равно как и результаты предстоящих президентских выборов в России. Политическая и бизнес-элита имеют стойкий иммунитет на любые внешнеполитические «вирусы». Оборонно-промышленный комплекс России, по которому целенаправленно осуществляются попытки причинения вреда, имеет целостную стратегию развития, эксклюзивную качественную продукцию и заинтересованных партнеров. Граждане России никаких последствий «кремлевского доклада» не ощутят», — подчеркнула Ковитиди.

По слова сенатора, «кремлевский доклад» не способствует укреплению стратегической стабильности в мире, развитию конструктивного двустороннего диалога РФ и США.

Российское политическое руководство готово к любым внешним вызовам. Вашингтон вынуждает Москву принять ответные меры на крайне недружественный жест в отношении России, подчеркнула Ковитиди.

Включение в «кремлевский список» минфина США почти всего российского руководства говорит о фактическом разрыве отношений между двумя странами, заявил ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.