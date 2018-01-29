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Толстой назвал «кремлевский доклад» США безразличным россиянам

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Простым россиянам глубоко безразличны новые санкции против России и готовящийся к представлению в конгрессе США «кремлевский доклад», заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Думаю, пора высказаться по поводу новых антироссийских санкций и так называемого кремлевского доклада, который может быть опубликован до конца января… Простым россиянам и то, и другое глубоко безразлично», — заявил Толстой журналистам в понедельник.

Напомним, в Белом доме ранее объявили, что не позднее 29 января конгрессу США будет представлен так называемый кремлевский доклад. Этот документ может послужить основой для расширения антироссийских санкций со стороны США. В частности, как ожидается, под новые меры против России могут попасть порядка 50 предпринимателей и чиновников.

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