Толстой назвал «кремлевский доклад» США безразличным россиянам

Простым россиянам глубоко безразличны новые санкции против России и готовящийся к представлению в конгрессе США «кремлевский доклад», заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Думаю, пора высказаться по поводу новых антироссийских санкций и так называемого кремлевского доклада, который может быть опубликован до конца января… Простым россиянам и то, и другое глубоко безразлично», — заявил Толстой журналистам в понедельник.

Напомним, в Белом доме ранее объявили, что не позднее 29 января конгрессу США будет представлен так называемый кремлевский доклад. Этот документ может послужить основой для расширения антироссийских санкций со стороны США. В частности, как ожидается, под новые меры против России могут попасть порядка 50 предпринимателей и чиновников.