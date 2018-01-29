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Минфин США рассказал о публикации «кремлевского доклада»

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Фото: commons.wikimedia.org/Joebengo
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Американское финансовое ведомство опубликует «кремлевский доклад» согласно плану.

Как заявил в интервью телеканалу CNN представитель Белого дома Радж Шах, процесс будет переведен на следующую стадию.

«Министерство финансов планирует действовать сегодня», — добавил Шах.

Администрация США планирует представить так называемый кремлевский доклад, или, как его называют в Вашингтоне, российский санкционный список.

Предполагается, что в него войдут лица, которые, по мнению американских властей, являются приближенными к российскому руководству и могут попасть под американские ограничения. Включение той или иной фамилии в доклад не означает автоматического введения санкций против данного лица.

Ранее портал iz.ru сообщал, что спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер высоко оценил прошедшие в Дубае переговоры с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. 

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