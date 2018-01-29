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Компания «Силовые машины» прокомментировала попадание под санкции США

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Решение американского минфина о включении российской машиностроительной компании «Силовые машины» в санкционный список противоречит нормам Всемирной торговой организации (ВТО). 

Об этом заявил официальный представитель российского предприятия, назвав надуманными приведенные американским ведомством в пользу принятия такой меры доводы. 

Как сообщал портал iz.ru, компания «Силовые машины» была внесена минфином США в санкционный список 26 января за поставку оборудования в Крым, воссоединение которого с Россией не признано Вашингтоном. 

Предприятие занимается производством оборудования для гидравлических, тепловых, газовых и атомных электростанций, а также транспортного и железнодорожного оборудования.

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