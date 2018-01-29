ЕС сообщил о готовности оперативно отреагировать на санкции США

Пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что Евросоюз готов оперативно реагировать, если его экспорт будет затронут ограничениями со стороны США. Это заявление явилось комментарием на новые американские санкции по отношению к РФ. По мнению Еврокомиссии, они могут существенно повлиять на торговлю ЕС и России.

Как сообщает «Газета.ру», Схинас отметил, что Евросоюз верит в возможности открытой и выгодной торговли для всех. Кроме того, он призвал к соблюдению установленных правил. «Евросоюз готов реагировать быстро и соответствующим образом, если наш экспорт будет затронут какими-либо ограничительными торговыми мерами со стороны США», — подчеркнул пресс-секретарь Еврокомиссии.

Ранее портал iz.ru сообщал, что США расширили санкционный список и внесли в него 21 гражданина России и Украины, а также девять компаний, следует из документа американского финансового ведомства.