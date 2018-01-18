Прямой эфир

Германия заступилась за «Северный поток - 2» перед Еврокомиссией

0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкая сторона передала в Еврокомиссию (ЕК) юридическое заключение на проект поправок в Газовую директиву, подготовленную ЕК в ноябре 2017 года.

Как отмечает газета «Ведомости», поправки комиссии предусматривают введение ряда норм энергетического законодательства на все газопроводы на территории Евросоюза, идущие из или в третьи страны, в первую очередь на «Северный поток – 2» в Германии.

По словам немецких юристов, Еврокомиссия не продемонстрировала «объяснений или понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям Энергетического союза». «Инициатива распространить на импортирующие в Европу газ трубопроводы требования о разделении поставщика и транзитера или «допуске третьих сторон» не имеет смысла, считают в Германии.

Юристы подчеркнули, что предложенные ЕК изменения «неприменимы ни с точки зрения европейского, ни с точки зрения международного права».

Как ранее сообщал портал iz.ru, защитники природы призвали немецкие власти остановить строительство газопровода «Северный поток – 2». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Французская Engie поддержит «Северный поток – 2» независимо от санкций
Польский премьер считает «Северный поток – 2» смертельным для Украины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017