Германия заступилась за «Северный поток - 2» перед Еврокомиссией

Немецкая сторона передала в Еврокомиссию (ЕК) юридическое заключение на проект поправок в Газовую директиву, подготовленную ЕК в ноябре 2017 года.

Как отмечает газета «Ведомости», поправки комиссии предусматривают введение ряда норм энергетического законодательства на все газопроводы на территории Евросоюза, идущие из или в третьи страны, в первую очередь на «Северный поток – 2» в Германии.

По словам немецких юристов, Еврокомиссия не продемонстрировала «объяснений или понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям Энергетического союза». «Инициатива распространить на импортирующие в Европу газ трубопроводы требования о разделении поставщика и транзитера или «допуске третьих сторон» не имеет смысла, считают в Германии.

Юристы подчеркнули, что предложенные ЕК изменения «неприменимы ни с точки зрения европейского, ни с точки зрения международного права».

Как ранее сообщал портал iz.ru, защитники природы призвали немецкие власти остановить строительство газопровода «Северный поток – 2».