Французская Engie поддержит «Северный поток – 2» независимо от санкций

Французская энергетическая корпорация Engie будет поддерживать проект «Северный поток – 2» независимо от санкций США, заявил председатель совета директоров группы компаний Жерар Местралле.

Он отметил, что «Газпром» заключил соглашение с партнерами по проекту, в том числе с Engie, гораздо раньше, поэтому ограничительные меры со стороны Соединенных Штатов Америки не должны повлиять на его реализацию.

«Я считаю, что нет поводов для беспокойства», — заявил Местралле в интервью телеканалу «Россия 1» на полях экономического Гайдаровского форума в Москве.

Как сообщал портал iz.ru, в августе 2017 года президент США одобрил закон, который ужесточает санкции в отношении России.

Документ предполагает, что Дональд Трамп сможет вводить ограничения в отношении лиц, которые инвестируют в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн за год или $1 млн единовременно.

16 января 2018 года посол США в России Джон Хантсман заявил, что американская администрация подготовит доклад о новых санкциях в отношении РФ к концу текущего месяца.