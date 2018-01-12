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WWF призвал Меркель остановить строительство «Северного потока-2»

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Защитники природы обратились к немецким политикам с призывом остановить строительство газопровода «Северный поток – 2». Письма от Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Союза охраны природы Германии получили канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель ХСС Хорст Зеехофер и лидер СДПГ Мартин Шульц.

В своих обращениях экологи сравнивают газопровод с тупиком, носящим климатически-политический характер. «Северный поток – 2» угрожает уязвимой экологической системе Балтийского моря и вбивает клин между солидарностью и доверием внутри Европейского союза», – заявили они.

Экологи отмечают, что будут добиваться закрытия проекта в судебном порядке, сообщает «Газета.ру».

Большинство европейских стран поддержали реализацию проекта «Северный поток – 2». Однако в ноябре власти Дании приняли закон, позволяющий правительству прекратить строительство газопровода в территориальных водах страны в целях нацбезопасности. 12 декабря в Германии выдали первое разрешение на строительство «Северного потока – 2».

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