Еврокомиссар назвал сроки выхода Греции из программ внешней помощи

Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси заявил, что Греция в 2018 году «сможет выйти из-под программ внешней макрофинансовой помощи» и «станет нормальной страной зоны евро».

Такой прогноз чиновник сделал по итогам заседания Еврогруппы, передает ТАСС.

В середине января греческий парламент проголосовал за пакет законов, принятие которого необходимо для завершения кредиторами третьей оценки программы реформ.

Новые меры жесткой экономии правительство приняло на фоне проходящих в стране протестов.