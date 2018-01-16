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Парламент Греции на фоне протестов принял новые меры жесткой экономии

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Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
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Парламент Греции проголосовал за пакет законов, принятие которого необходимо для завершения кредиторами третьей оценки программы реформ. Новые меры жесткой экономии правительство приняло на фоне проходящих в стране протестов.

Участие в маршах недовольных экономической политикой властей страны принимают около 20 тыс. протестующих в Афинах и Салониках. Митингующие вступают в конфликты с полицейскими, бросая в них камни, а также распыляя содержимое газовых баллончиков. Полиция в Афинах применила против протестующих слезоточивый газ, сообщает Reuters.

Новый пакет экономических реформ предполагает ужесточение условий для проведения забастовок и сокращает социальные выплаты. Подобные меры, как уточняется, были приняты для дальнейшего получения финансовой помощи от международных кредиторов.

Забастовка в Афинах началась днем 15 января в знак протеста против новых реформ. Бо́льшая часть транспорта в греческой столице, включая метро, прекратила работать.

Ростуризм ранее предупредил россиян о протестах в стране.

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