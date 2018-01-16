Парламент Греции на фоне протестов принял новые меры жесткой экономии

Парламент Греции проголосовал за пакет законов, принятие которого необходимо для завершения кредиторами третьей оценки программы реформ. Новые меры жесткой экономии правительство приняло на фоне проходящих в стране протестов.

Участие в маршах недовольных экономической политикой властей страны принимают около 20 тыс. протестующих в Афинах и Салониках. Митингующие вступают в конфликты с полицейскими, бросая в них камни, а также распыляя содержимое газовых баллончиков. Полиция в Афинах применила против протестующих слезоточивый газ, сообщает Reuters.

Новый пакет экономических реформ предполагает ужесточение условий для проведения забастовок и сокращает социальные выплаты. Подобные меры, как уточняется, были приняты для дальнейшего получения финансовой помощи от международных кредиторов.

Забастовка в Афинах началась днем 15 января в знак протеста против новых реформ. Бо́льшая часть транспорта в греческой столице, включая метро, прекратила работать.

Ростуризм ранее предупредил россиян о протестах в стране.