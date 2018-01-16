Полиция Греции применила слезоточивый газ против демонстрантов

Правоохранительные органы Греции применили слезоточивый газ против демонстрантов, устроивших акции протеста возле парламента страны в центре Афин. Об этом сообщает афинское агентство новостей АМНА.

По его данным, в беспорядках участвовали около 300 анархистов, не имеющих отношения к официально заявленным демонстрациям. Собравшиеся стали бросать в полицейских камни, осколки мрамора и коктейли Молотова. В ответ на действия демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Как сообщал портал iz.ru, забастовки в Афинах и Салониках были вызваны экономической политикой властей страны. В частности, накануне греческий парламент проголосовал за пакет законов, принятие которого необходимо для завершения кредиторами третьей оценки программы реформ. Новый пакет экономических реформ предполагает ужесточение условий для проведения забастовок и сокращает социальные выплаты в стране. Данные меры власти приняли для дальнейшего получения финансовой помощи от международных кредиторов.

На фоне массовых протестов Ростуризм предупредил россиян о проведении протестных акций и призвал учитывать данную информацию.