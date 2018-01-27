Глава Минэнерго России считает новые санкции США незаконными

Глава Минэнерго России Александр Новак прокомментировал введение США новых антироссийских санкций.

«Мы считаем это абсолютно незаконным, никаких аргументов нам не было представлено», — сказал Новак, которого цитирует «РИА Новости».

Он также отметил, что ведомство ждет разъяснений по данному поводу, потому что «такие запреты создают только дополнительное напряжение».

В пятницу, 26 января, власти США заявили о введении санкций против дочерней компании госкорпорации «Ростех» — «Технопромэспорта» и ее гендиректора Сергея Топор-Гилки, а также концерна «Силовые машины». Помимо этого, ограничения затронули замглавы Минэнерго Андрея Черезова и директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгения Грабчака.

27 января российский вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что новые санкции США против РФ безосновательны и бессмысленны.



