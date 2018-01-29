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Посол США в России прокомментировал «кремлевский доклад»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В американском «кремлевском докладе» не представлено ничего нового, так как он касается закона, который был принят конгрессом еще полгода назад. Такое мнение выразил посол США в РФ Джон Хантсман.

«Этот доклад, который будет направлен конгрессу, касается закона, принятого шесть месяцев назад. Это не что-то новое», — заявил дипломат журналистам. По его мнению, в американо-российских отношениях важно «двигаться вперед, а не смотреть назад».

Как сообщал портал iz.ru, в Кремле проанализируют последствия публикации «кремлевского доклада», который в ближайшее время должен поступить в конгресс США. Подготовка данного документа является очевидной попыткой повлиять на президентские выборы в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что около 50 предпринимателей и высокопоставленных чиновников из так называемого «кремлевского доклада» Вашингтона могут попасть под новые американские санкции против России.

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