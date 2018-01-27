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Посол США в РФ Хантсман почтил память жертв блокады Ленинграда

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Посол США в России Джон Хантсман и его супруга Мэри Кэй почтили в Москве память жертв блокады Ленинграда.

Фотографии посла США с супругой и возложенных ими красных гвоздик к стеле города-героя Ленинграда в Александровском саду в Москве опубликованы на официальной странице дипмиссии в соцсети Twitter.

«Вечная память героям! Вечная память подвигу ленинградцев!» — говорится в подписи к фотографиям.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. За это время погибли, по разным оценкам, от 400 тыс. до 1,5 млн человек.

Ранее посол США в РФ заявил о необходимости решать «украинскую проблему», а накануне стало известно, что  Джон Хантсман запросил встречи с кремлевскими чиновниками.

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